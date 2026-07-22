Київстар запустив технологію 5G у Києві

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Київ стане ключовим містом для тестування 5G завдяки високому рівню споживання мобільного інтернету, значній концентрації абонентів та високій частці смартфонів із підтримкою технології — у мережі Київстар цей показник сягає майже 40%.

Підготовка до запуску тестування у столиці тривала понад пів року. За цей час компанія збудувала нові базові станції, підготувала мережеву інфраструктуру та виконала всі необхідні налаштування. Тестова 5G-зона від Київстар у Києві зокрема охоплює улюблені локації киян та гостей міста такі як Софійська площа та Софійський собор, територію Золотих воріт та Національної опери України, парк ім. Тараса Шевченка, Володимирський собор, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, Музей історії міста Києва, Майдан Незалежності та Хрещатик, Європейську площу, Паркову дорогу, Володимирську гірку, Пейзажну алею та інші.

Щоб користуватися 5G, необхідно мати смартфон з підтримкою технології та актуальною версією програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття. Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.

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За час пілотного тестування 5G технологією вже скористалися понад 724 тисячі абонентів Київстар, а загальний обсяг переданих даних у мережі п’ятого покоління перевищив 755 ТБ. Швидкість передачі даних може варіюватися залежно від завантаженості мережі — в середньому вона становить 600-700 Мбіт/с, а максимальні показники сягають 1,5-1,7 Гбіт/с.

5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури. Водночас 4G залишається основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Київстар продовжує розширювати та модернізувати LTE-мережу, підвищуючи її ємність та швидкість передачі даних. Наразі швидкісний 4G доступний для понад 96% населення України, а пікова швидкість у мережі сягає до 1 Гбіт/с.

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