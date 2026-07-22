На Київ суне значне похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в столиці

Київ / © УНІАН

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У середу в Києві та області очікується комфортна суха погода з мінливою хмарністю та помірно теплим повітрям.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у столиці 22 липня буде тепло та хмарно.

«У Києві середа очікується лагідною, із білими хмарками, сонцем та із скромною денною температурою повітря +22, +23 градуси. Кому холодно, треба трохи почекати — з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За даними Українського гідрометцентру, 22 липня у столиці та по всій Київській області очікується суха погода з мінливою хмарністю та західним вітром зі швидкістю 5-10 м/с. На Київщині в нічні години температура становитиме від +10 до +15 градусів, а вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів. У Києві удень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+24 градусів.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранкові хмари затримаються у Києві до вечора, а потім розсіються. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +18 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 22 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 22 липня.

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