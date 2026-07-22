На Киев надвигается значительное похолодание: синоптики предупредили об изменении погоды в столице

Киев / © УНИАН

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В среду в Киеве и области ожидается комфортная сухая погода с переменной облачностью и умеренно тёплым воздухом.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 22 июля в столице будет тепло и облачно.

«В Киеве в среду ожидается мягкая погода с белыми облачками, солнцем и умеренной дневной температурой воздуха +22, +23 градуса. Кому холодно, нужно немного подождать — со следующей недели в Украине повсеместно будет жарко», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

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По данным Украинского гидрометцентра, 22 июля в столице и по всей Киевской области ожидается сухая погода с переменной облачностью и западным ветром со скоростью 5–10 м/с. В Киевской области ночью температура составит от +10 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что утренние облака задержатся в Киеве до вечера, а затем рассеются. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 22 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 22 июля.

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