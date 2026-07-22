В Киеве запустили интернет 5G: где он работает и как подключиться

В Киеве запустили интернет 5G / © Министерство цифровой трансформации

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Операторы мобильной связи при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины расширили пилотный проект по внедрению 5G на Киев. Ранее испытания технологии успешно прошли во Львове, Харькове и Бородянке. Сейчас связь нового поколения уже опробовали почти 1,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В Киеве запускают интернет 5G: подробности

Главная цель пилотного запуска — проверить стабильность оборудования, качество и плотность покрытия в условиях плотной городской застройки и высокой нагрузки на сеть. Сейчас работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а у 29% смартфонов украинцев уже есть техническая поддержка стандарта 5G.

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«Наша задача сейчас — качественно протестировать технологию 5G, чтобы после завершения военного положения масштабировать ее по всей стране», — сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Мобильные операторы подчеркнули, что крайне важно подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам и возможным отключениям света.

«Связь нового поколения будет работать в центральной части города — от Майдана Независимости до Бессарабской площади», — добавляют в Минцифре.

В Vodafone заявили, что их 5G доступен не только в центре Киева, а во всех районах столицы.

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Как настроить подключение к 5G

Обычно девайсы, имеющие техническую возможность, подключаются к 5G автоматически. В случае отсутствия значка 5G специалисты рекомендуют:

Проверить поддержку 5G в настройках сотовых данных и обновить операционную систему устройства.

Отключить режимы энергосбережения и экономии трафика.

Перезагрузить сеть с помощью режима «В самолете» или перезапустить смартфон.

После завершения испытаний в Киеве Минцифра и мобильные операторы планируют расширить пилотный проект на Одессу.

Сколько «весит» Интернет

Напомним, цифровой мир имеет свою измеряемую массу, которая связана с электронами, хранящими данные на устройствах. Поскольку каждый бит информации соответствует изменению состояния электронов и их энергии, физики подсчитали: весь объем данных в Интернете весит примерно как одно маленькое яблоко — всего несколько граммов.

Несмотря на ежедневный рост информации, ее физическая масса остается практически неизменной и неощутимой.

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В то же время ученые отмечают, что значительно важнее суммарного веса битов энергия, необходимая для функционирования сети. Обслуживание инфраструктуры — серверов, центров обработки данных, их охлаждения и передачи световых сигналов через оптоволоконные кабели требует миллионов тонн оборудования и электроэнергии, объемы которой превышают потребление некоторых стран.

Итак, хотя сами данные почти невесомы и подчиняются физическим законам, физический «след» Интернета в материальном мире делается заметным именно из-за колоссальных ресурсов, которые тратятся на его поддержку.

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