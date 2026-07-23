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Погода — "рахат-лукум", але ненадовго: синоптики попередили, коли до Києва повернеться спека — дата
Погода у Києві 23 липня потішить жителів столиці відсутністю дощів та свіжим повітрям.
У четвер, 23 липня, у Києві та Київській області очікується тепла, сонячна погода без опадів із помірною температурою повітря.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві до +25 градусів тепла.
«У Києві погода — рахат-лукум! 23-го липня — білі хмарки, лагідне сонце, без дощу і температура повітря +23+25 градусів», — написала фахівчиня на своїй сторінці у Facebook.
За словами Діденко, на початку наступного тижня в Україні температура повітря почне поступово підійматися вгору, а на початку серпня повернеться спека.
«На початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадуються. Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що — свіже повітря, локальні дощі, багато сонця», — зазначила синоптикиня.
В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині хмарну погоду, без опадів. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, а у столиці очікується від +22 до +24 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють що у Києві 23 липня буде хмарно й без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +18 до +23 градусів тепла.
Також синоптики зазначають, що у неділю, 26 липня, до столиці почне повертатися спека: стовпчики термометрів показуватимуть до +18 градусів тепла вночі, а вдень — до +27.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 липня.
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