Київ / © УНІАН

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У четвер, 23 липня, у Києві та Київській області очікується тепла, сонячна погода без опадів із помірною температурою повітря.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві до +25 градусів тепла.

«У Києві погода — рахат-лукум! 23-го липня — білі хмарки, лагідне сонце, без дощу і температура повітря +23+25 градусів», — написала фахівчиня на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Діденко, на початку наступного тижня в Україні температура повітря почне поступово підійматися вгору, а на початку серпня повернеться спека.

«На початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадуються. Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що — свіже повітря, локальні дощі, багато сонця», — зазначила синоптикиня.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині хмарну погоду, без опадів. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, а у столиці очікується від +22 до +24 градусів тепла.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють що у Києві 23 липня буде хмарно й без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +18 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 23 липня / © скриншот

Також синоптики зазначають, що у неділю, 26 липня, до столиці почне повертатися спека: стовпчики термометрів показуватимуть до +18 градусів тепла вночі, а вдень — до +27.

Погода у Києві 26 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 липня.

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