Киев / © УНИАН

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В четверг, 23 июля, в Киеве и Киевской области ожидается тёплая, солнечная погода без осадков с умеренной температурой воздуха.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве до +25 градусов тепла.

«В Киеве погода — рахат-лукум! 23 июля — белые облачка, ласковое солнце, без дождя и температура воздуха +23+25 градусов», — написала специалистка на своей странице в Facebook.

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По словам Диденко, в начале следующей недели в Украине температура воздуха начнёт постепенно повышаться, а в начале августа вернётся жара.

«В начале следующей недели температура поднимется, а в начале августа порадуются и любители жары. Но пока рано делать точные прогнозы, пока что — свежий воздух, локальные дожди, много солнца», — отметила синоптик.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области облачную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, а в столице ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что 23 июля в Киеве будет облачно и без осадков. Температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 23 июля

Кроме того, синоптики отмечают, что в воскресенье, 26 июля, в столицу начнет возвращаться жара: столбики термометров будут показывать до +18 градусов тепла ночью, а днём — до +27.

Погода в Киеве 26 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 23 июля.

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