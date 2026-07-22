Блогер-соратница Трампа неожиданно прибыла в Киев: пораженная Украиной Лумер обратилась к Конгрессу

Лора Лумер прибыла в Киев

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Американская инфлюэнсер Лора Лумер, известная ультраправыми взглядами и распространением прокремлевских взглядов, прибыла в Киев. Визит стал неожиданностью на фоне ее длительной антиукраинской риторики, однако сама блогер отвергает упреки в связях с Москвой.

В Киеве журналистка и блогер увидела реальные последствия российских ударов и переосмыслила необходимость поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Более того, она написала огромный пост с фото на Лукьяновке.

Об этом пишет BBC.

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Лора Лумер: что она говорила раньше об Украине

33-летняя активистка является одной из ярких фигур движения MAGA (Make America Great Again) и имеет миллионную аудиторию в соцсетях X, Truth Social и Rumble.

В декабре 2022 года она заявляла, что это именно Украина совершает военные преступления, а Россия пытается защитить свой суверенитет.

Поворот в публичной риторике Лумер произошел в июне. Она сообщила, что долгое время подвергалась влиянию кремлевской пропаганды, и заявила, что осознала, «насколько разрушительна российская дезинформация».

По ее новым утверждениям, деятельность РФ разрушает MAGA, ослабляет Америку, терроризирует союзников США и помогает Ирану и Китаю убивать американцев, тогда как Россия убивает украинцев, стремящихся помочь США в массовом производстве дронов и ракет.

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Лора Лумер после поездки в Киев: как российская пропаганда развеялась в ее глазах

Лумер рассказала, что путь в Украину был сложным «из-за российских террористов, уничтоживших воздушное пространство». Также она добавила, что после 30 часов дороги с нетерпением ждет момента, когда сможет показать, насколько жестока Россия.

За первые сутки пребывания в Киеве публикации Лумер в сети X собрали более 1,5 млн просмотров. В них она рассказала о депортации украинских детей в РФ, сотрудничестве РФ с Ираном и противоречивых действиях других стран во время выборов в США.

На визит отреагировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица. Он написал, что ему приятно видеть, что Лора Лумер едет в Украину, чтобы познакомиться с ее людьми и понять, за что они борются.

В своей публикации в X Лумер пишет:

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«Нет ничего лучше, чем наслаждаться едой на фоне российского ракетного удара и выбитых окон в Макдональдсе, чтобы по-настоящему оценить то, что ты американец, и переоценить свое предыдущее мнение в поддержку Украины США».

Лумер пишет, что российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре и американским предприятиям в Киеве свидетельствуют об открытом пренебрежении Кремля к Соединенным Штатам и Западу.

«Россия не является союзником Соединенных Штатов или Запада. Нанося удары по символам западного присутствия и нормальной гражданской жизни, а также стреляя по американским предприятиям, Москва демонстрирует пренебрежение к самой идее преуспевающей, западноориентированной Украины».

Американка подчеркнула, что на второй день своего визита в Украину была поражена стойкостью местного населения, которое, несмотря на непрерывные атаки, продолжает жить обычной жизнью. Она призвала мир обратить внимание на происходящее в Украине и пересмотреть отношение к американской поддержке Киева.

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В другой публикации Лора Лумер написала, что не может дождаться, когда опубликует все увиденное в Украине. Также она выразила мнение, что Конгрессу следует заслушать ограничения по российской пропаганде:

«Большинство того, во что я верила об Украине до визита, является или искаженным, или полуправдой. Я рада, что я здесь некоторое время, чтобы продолжать исследовать правду во время своей поездки по сбору фактов. Это действительно помогает понять, сколько российской пропаганды есть в американских СМИ. Возможно, нашим членам Конгресса пора провести слушания по поводу российской пропаганды и того, как она используется для разжигания социального хаоса в США», — добавила Лумер.

Почему Трамп резко изменил мнение об Украине

Напомним, Дональд Трамп начал иначе оценивать Украину и изменил свою риторику на более жесткую по отношению к России после того, как увидел способность Украины наносить результативные удары по российской территории.

Как отметил профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг, Трамп традиционно уважает силу и увидел, что Путин не так силен, как казалось ранее.

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В то же время эксперт призвал не преувеличивать значение этих изменений, поскольку заявления политика пока не подкреплены практическими решениями. Реальные сдвиги произошли бы, если бы Трамп поддержал законодательные инициативы в Сенате, в частности, по восстановлению помощи Украине, однако конкретных шагов в этом направлении пока нет.

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