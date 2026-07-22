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- Киев
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Блогер-соратница Трампа неожиданно прибыла в Киев: пораженная Украиной Лумер обратилась к Конгрессу
Визит Лоры Лумер в Киев стал неожиданностью с учетом ее предыдущих антиукраинских заявлений. После поездки инфлюэнсер заявила, что находилась под влиянием российской пропаганды.
Американская инфлюэнсер Лора Лумер, известная ультраправыми взглядами и распространением прокремлевских взглядов, прибыла в Киев. Визит стал неожиданностью на фоне ее длительной антиукраинской риторики, однако сама блогер отвергает упреки в связях с Москвой.
В Киеве журналистка и блогер увидела реальные последствия российских ударов и переосмыслила необходимость поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Более того, она написала огромный пост с фото на Лукьяновке.
Об этом пишет BBC.
Лора Лумер: что она говорила раньше об Украине
33-летняя активистка является одной из ярких фигур движения MAGA (Make America Great Again) и имеет миллионную аудиторию в соцсетях X, Truth Social и Rumble.
В декабре 2022 года она заявляла, что это именно Украина совершает военные преступления, а Россия пытается защитить свой суверенитет.
Поворот в публичной риторике Лумер произошел в июне. Она сообщила, что долгое время подвергалась влиянию кремлевской пропаганды, и заявила, что осознала, «насколько разрушительна российская дезинформация».
По ее новым утверждениям, деятельность РФ разрушает MAGA, ослабляет Америку, терроризирует союзников США и помогает Ирану и Китаю убивать американцев, тогда как Россия убивает украинцев, стремящихся помочь США в массовом производстве дронов и ракет.
Лора Лумер после поездки в Киев: как российская пропаганда развеялась в ее глазах
Лумер рассказала, что путь в Украину был сложным «из-за российских террористов, уничтоживших воздушное пространство». Также она добавила, что после 30 часов дороги с нетерпением ждет момента, когда сможет показать, насколько жестока Россия.
За первые сутки пребывания в Киеве публикации Лумер в сети X собрали более 1,5 млн просмотров. В них она рассказала о депортации украинских детей в РФ, сотрудничестве РФ с Ираном и противоречивых действиях других стран во время выборов в США.
На визит отреагировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица. Он написал, что ему приятно видеть, что Лора Лумер едет в Украину, чтобы познакомиться с ее людьми и понять, за что они борются.
В своей публикации в X Лумер пишет:
«Нет ничего лучше, чем наслаждаться едой на фоне российского ракетного удара и выбитых окон в Макдональдсе, чтобы по-настоящему оценить то, что ты американец, и переоценить свое предыдущее мнение в поддержку Украины США».
Лумер пишет, что российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре и американским предприятиям в Киеве свидетельствуют об открытом пренебрежении Кремля к Соединенным Штатам и Западу.
«Россия не является союзником Соединенных Штатов или Запада. Нанося удары по символам западного присутствия и нормальной гражданской жизни, а также стреляя по американским предприятиям, Москва демонстрирует пренебрежение к самой идее преуспевающей, западноориентированной Украины».
Американка подчеркнула, что на второй день своего визита в Украину была поражена стойкостью местного населения, которое, несмотря на непрерывные атаки, продолжает жить обычной жизнью. Она призвала мир обратить внимание на происходящее в Украине и пересмотреть отношение к американской поддержке Киева.
В другой публикации Лора Лумер написала, что не может дождаться, когда опубликует все увиденное в Украине. Также она выразила мнение, что Конгрессу следует заслушать ограничения по российской пропаганде:
«Большинство того, во что я верила об Украине до визита, является или искаженным, или полуправдой. Я рада, что я здесь некоторое время, чтобы продолжать исследовать правду во время своей поездки по сбору фактов. Это действительно помогает понять, сколько российской пропаганды есть в американских СМИ. Возможно, нашим членам Конгресса пора провести слушания по поводу российской пропаганды и того, как она используется для разжигания социального хаоса в США», — добавила Лумер.
Почему Трамп резко изменил мнение об Украине
Напомним, Дональд Трамп начал иначе оценивать Украину и изменил свою риторику на более жесткую по отношению к России после того, как увидел способность Украины наносить результативные удары по российской территории.
Как отметил профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг, Трамп традиционно уважает силу и увидел, что Путин не так силен, как казалось ранее.
В то же время эксперт призвал не преувеличивать значение этих изменений, поскольку заявления политика пока не подкреплены практическими решениями. Реальные сдвиги произошли бы, если бы Трамп поддержал законодательные инициативы в Сенате, в частности, по восстановлению помощи Украине, однако конкретных шагов в этом направлении пока нет.