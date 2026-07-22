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Киевстар запустил технологию 5G в Киеве Актуально
Сегодня жители и гости столицы могут протестировать возможности мобильной связи пятого поколения в пилотной 5G-сети Киевстар. Киев стал следующей, четвертой локацией, где национальный оператор электронных коммуникаций проведет тестирование технологии после Львова, Бородянки и Харькова. В то же время тестовая зона в столице крупнейшая среди всех локаций, которые компания ранее развернула в рамках пилотного проекта, инициированного Министерством цифровой трансформации Украины.
Киев станет ключевым городом для тестирования 5G благодаря высокому уровню потребления мобильного интернета, значительной концентрации абонентов и высокой доле смартфонов с поддержкой технологии — в сети Киевстар этот показатель составляет почти 40%.
Подготовка к запуску тестирования в столице продолжалась более полугода. За это время компания построила новые базовые станции, подготовила сетевую инфраструктуру и выполнила все необходимые настройки. Тестовая 5G-зона от Киевстар в Киеве охватывает любимые локации киевлян и гостей города, такие как Софийская площадь и Софийский собор, территорию Золотых ворот и Национальной оперы Украины, парк им. Тараса Шевченко, Владимирский собор, Ботанический сад им. А. В. Фомина, Музей истории города Киева, Майдан Незалежности и Крещатик, Европейскую площадь, Парковую дорогу, Владимирскую горку, Пейзажную аллею и другие.
Чтобы использовать 5G, необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии и актуальной версией программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия. Тарификация будет производиться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
За время пилотного тестирования 5G технологией уже воспользовались более 724 тысяч абонентов Киевстар, а общий объем переданных данных в сети пятого поколения превысил 755 ТБ. Скорость передачи данных может варьироваться в зависимости от загруженности сети – в среднем она составляет 600-700 Мбит/с, а максимальные показатели составляют 1,5-1,7 Гбит/с.
5G является следующим этапом развития цифровой инфраструктуры. В то же время, 4G остается основной технологией мобильной связи в Украине. Киевстар продолжает расширять и модернизировать LTE-сеть, повышая ее емкость и скорость передачи данных. Сейчас скоростной 4G доступен для более чем 96% населения Украины, а пиковая скорость в сети достигает 1 Гбит/с.