Киевстар запустил технологию 5G в Киеве

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Киев станет ключевым городом для тестирования 5G благодаря высокому уровню потребления мобильного интернета, значительной концентрации абонентов и высокой доле смартфонов с поддержкой технологии — в сети Киевстар этот показатель составляет почти 40%.

Подготовка к запуску тестирования в столице продолжалась более полугода. За это время компания построила новые базовые станции, подготовила сетевую инфраструктуру и выполнила все необходимые настройки. Тестовая 5G-зона от Киевстар в Киеве охватывает любимые локации киевлян и гостей города, такие как Софийская площадь и Софийский собор, территорию Золотых ворот и Национальной оперы Украины, парк им. Тараса Шевченко, Владимирский собор, Ботанический сад им. А. В. Фомина, Музей истории города Киева, Майдан Незалежности и Крещатик, Европейскую площадь, Парковую дорогу, Владимирскую горку, Пейзажную аллею и другие.

Чтобы использовать 5G, необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии и актуальной версией программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия. Тарификация будет производиться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

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За время пилотного тестирования 5G технологией уже воспользовались более 724 тысяч абонентов Киевстар, а общий объем переданных данных в сети пятого поколения превысил 755 ТБ. Скорость передачи данных может варьироваться в зависимости от загруженности сети – в среднем она составляет 600-700 Мбит/с, а максимальные показатели составляют 1,5-1,7 Гбит/с.

5G является следующим этапом развития цифровой инфраструктуры. В то же время, 4G остается основной технологией мобильной связи в Украине. Киевстар продолжает расширять и модернизировать LTE-сеть, повышая ее емкость и скорость передачи данных. Сейчас скоростной 4G доступен для более чем 96% населения Украины, а пиковая скорость в сети достигает 1 Гбит/с.

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