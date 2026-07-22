Блогерка-соратниця Трампа несподівано прибула до Києва: вражена Україною Лумер звернулась до Конгресу

Лора Лумер прибула до Києва / © Соцмережа X

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Американська інфлюенсерка Лора Лумер, відома ультраправими поглядами та поширенням прокремлівських концепцій, прибула до Києва. Візит став несподіванкою на тлі її тривалої антиукраїнської риторики, однак сама блогерка відкидає закиди щодо зв’язків із Москвою.

У Києві журналістка та блогерка побачила реальні наслідки російських ударів та переосмислила потребу підтримки України Сполученими Штатами Америки. Щобільше, вона написала величезний пост із фото на Лук’янівці.

Про це пише BBC.

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Лора Лумер: що вона казала раніше про Україну

33-річна активістка є однією з яскравих фігур руху MAGA (Make America Great Again) і має мільйонну аудиторію в соцмережах X, Truth Social та Rumble. Раніше вона системно критикувала надання допомоги Україні, просувала тезу про «нацистів» та ставила під сумнів контрольованість американських витрат.

У грудні 2022 року вона заявляла, що це саме Україна коїть воєнні злочини, а Росія намагається захистити свій суверенітет. У червні 2024 року вона також очолила хейт-кампанію проти медіа Texty.org.ua, а в лютому 2024-го заявляла, що їй «справді не подобається Україна».

Поворот у публічній риториці Лумер стався у червні. Вона повідомила, що тривалий час піддавалася впливу кремлівської пропаганди, і заявила, що усвідомила, «наскільки руйнівною є російська дезінформація».

За її новими твердженнями, діяльність РФ руйнує MAGA, послаблює Америку, тероризує союзників США та допомагає Ірану й Китаю вбивати американців, тоді як Росія вбиває українців, які прагнуть допомогти США у масовому виробництві дронів та ракет.

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Лора Лумер після поїздки до Києва: як російська пропаганда розвіялася в її очах

Лумер розповіла, що шлях до України був складним «через російських терористів, які знищили повітряний простір». Також вона додала, що після 30 годин дороги з нетерпінням очікує моменту, коли зможе показати, наскільки жорстокою є Росія.

За першу добу перебування в Києві публікації Лумер у мережі X зібрали понад 1,5 млн переглядів. У них вона розповіла про депортації українських дітей до РФ, співпрацю РФ з Іраном та суперечливі дії інших країн під час виборів у США.

На візит відреагував заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця. Він написав, що йому приємно бачити, що Лора Лумер їде до України, аби познайомитися з її людьми та зрозуміти, за що вони борються.

У своїй публікації в X Лумер пише:

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«Немає нічого кращого, ніж насолоджуватися їжею на тлі російського ракетного удару та вибитих вікон у Макдональдсі, щоб по-справжньому оцінити те, що ти американець, та переоцінити свою попередню думку на підтримку України США».

Лумер пише, що російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі та американських підприємствах у Києві свідчать про відкриту зневагу Кремля до Сполучених Штатів і Заходу.

«Росія не є союзником Сполучених Штатів чи Заходу. Завдаючи ударів по символах західної присутності та нормального цивільного життя, а також стріляючи по американських підприємствах, Москва демонструє зневагу до самої ідеї процвітаючої, західноорієнтованої України».

Американка підкреслила, що на другий день свого візиту до України була вражена стійкістю місцевого населення, яке попри безперервні атаки продовжує жити звичайним життям. Вона закликала світ звернути увагу на події в Україні та переглянути ставлення до американської підтримки Києва.

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В іншій публікації Лора Лумер написала, що не може дочекатися, коли опублікує все побачене в Україні. Також вона висловила думку, що Конгресу варто заслухати обмеження щодо російської пропаганди:

«Більшість того, у що я вірила про Україну до візиту, є або спотвореним, або напівправдою. Я рада, що я тут деякий час, щоб продовжувати досліджувати правду під час своєї поїздки зі збору фактів. Це дійсно допомагає усвідомити, скільки російської пропаганди є в американських ЗМІ. Можливо, нашим членам Конгресу час провести слухання щодо російської пропаганди та того, як вона використовується для розпалювання соціального хаосу в США», — додала Лумер.

Чому Трамп різко змінив думку про Україну

Нагадаємо, Дональд Трамп почав інакше оцінювати Україну та змінив свою риторику на жорсткішу щодо Росії після того, як побачив здатність України завдавати результативних ударів по російській території.

Як зазначив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, Трамп традиційно поважає силу і побачив, що Путін не такий сильний, як здавалося раніше.

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Водночас експерт закликав не перебільшувати значення цих змін, оскільки заяви політика поки що не підкріплені практичними рішеннями. Реальні зрушення відбулися б, якби Трамп підтримав законодавчі ініціативи в Сенаті, зокрема щодо відновлення допомоги Україні, однак конкретних кроків у цьому напрямку наразі немає.

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