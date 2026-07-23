"Путін атакував Ісуса Христа": Лора Лумер рознесла російського диктатора після візиту до Лаври

Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру

Реклама

Наближена до президента США Дональда Трампа американська блогерка та журналістка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки 15 червня. Вона знову розкритикувала російські атаки, проте ще нещодавно мала радикальні думки щодо України.

Про свої враження від візиту вона розповіла на власній сторінці в соцмережі X.

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі: що вона заявила про російську атаку на святиню

У своєму дописі блогерка гостро розкритикувала дії очільника Кремля:

Реклама

«Путін атакував дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео».

У відеозверненні Лумер назвала лицемірством спроби російського лідера позиціонувати РФ як «рятівницю християнства» на тлі обстрілів української святині.

«Якщо вам таке важливе християнство, чому ви тоді атакували дронами найстаріший монастир в Україні? Для чого ви це зробили?» — сказала Лумер.

Вона також звернула увагу на характер пошкоджень усередині будівлі.

Реклама

«Володимир Путін і російська армія хотіли атакувати дроном Ісуса Христа. Я не думаю, що це збіг, що розбите вікно, уламки якого були по всьому монастирі, було просто позаду Діви Марії та поруч з Ісусом. Який такий „захисник християнства“ намагається атакувати дроном Ісуса і Діву Марію?»

Як повідомили на Фейсбук-сторінці заповідника, під час візиту гостю супроводжували віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця та генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі, фото: X/ Laura Loomer

Делегація оглянула Вежу Кущника, будівлю Мистецького арсеналу, Трапезну церкву, оглядовий майданчик, а також пошкоджений російським обстрілом Успенський собор. Лорі Лумер розповіли про порятунок собору та показали виставку про історію руйнувань Києво-Печерської лаври.

Лумер написала, що їй дуже сподобалася Києво-Печерська лавра.

Реклама

Окремо Лора Лумер подякувала Тетяні Бережній та поділилася, що міністерка розповіла їй про власні пологи. Тетяна Бережна народила доньку сім місяців тому в укритті, бо в той момент росіяни бомбардували Київ.

Також вона написала, що в межах своєї поїздки до Києва, можливо, матиме змогу побачитися з президентом України.

Лора Лумер виявила брехню в документах Національної розвідки США про Україну

Нагадаємо, у США місяць тому вибухнув скандал через матеріали про «біолабораторії в Україні», які оприлюднила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард.

У звіті вона звинуватила ексочільника NIAID Ентоні Фаучі та посадовців адміністрації Байдена у приховуванні таємного фінансування понад 120 об’єктів у 30 країнах, зокрема в Україні.

Реклама

Однак журналістка Лора Лумер з’ясувала, що команда Габбард видала за офіційні дані американської розвідки матеріали російського ГРУ, просто наклавши на них логотип Національної розвідки США.

Додана до матеріалів «карта з локаціями лабораторій», ймовірно, була згенерована штучним інтелектом і містить численні географічні та орфографічні помилки — некоректне зображення Києва, назву «Чернів», а також включення до списку міст Закарпаття та окупованого Криму.

Новини партнерів