"Путин атаковал Иисуса Христа": Лора Лумер разнесла российского диктатора после визита в Лавру

Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру

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Приближенная к президенту США Дональда Трампа американская блогер и журналистка Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру, которая получила повреждения во время российской атаки 15 июня. Она снова раскритиковала российские атаки, хотя еще недавно имела радикальные мысли относительно Украины.

О своих впечатлениях от визита она рассказала на своей странице в соцсети X.

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре: что она заявила о российской атаке на святыню

В своем сообщении блогер остро раскритиковала действия главы Кремля:

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«Путин атаковал дронами Иисуса Христа. Пробужденный Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео».

В видеообращении Лумер назвала лицемерием попытки российского лидера позиционировать РФ как спасительницу христианства на фоне обстрелов украинской святыни.

«Если вам так важно христианство, почему вы тогда атаковали дронами старейший монастырь в Украине? Зачем вы это сделали?» — сказала Лумер.

Она также обратила внимание на характер повреждений внутри здания.

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«Владимир Путин и российская армия хотели атаковать дроном Иисуса Христа. Я не думаю, что это совпадение, что разбитое окно, осколки которого были по всему монастырю, было прямо позади Девы Марии и рядом с Иисусом. Какой такой „защитник христианства“ пытается атаковать дроном Иисуса и Деву Марию?

Как сообщили на Фейсбук-странице заповедника, во время визита гостю сопровождали вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре, фото: X/ Laura Loomer

Лора Лумер в Киево-Печерской лавре, фото: X/ Laura Loomer

Делегация осмотрела Башню Кущника, здание Художественного арсенала, Трапезную церковь, смотровую площадку, а также поврежденный обстрелом Успенский собор. Лоре Лумер рассказали о спасении собора и показали выставку об истории разрушений Киево-Печерской лавры.

Лумер написала, что ей очень понравилась Киево-Печерская лавра.

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Отдельно Лора Лумер поблагодарила Татьяну Бережную и поделилась, что министр рассказала ей о своих родах. Татьяна Бережная родила дочь семь месяцев назад в укрытии, потому что в тот момент россияне бомбили Киев.

Также она написала, что в рамках своей поездки в Киев, возможно, сможет увидеться с президентом Украины.

Лора Лумер обнаружила ложь в документах Национальной разведки США об Украине

Напомним, в США месяц назад разразился скандал из-за материалов о «биолабораториях в Украине», которые опубликовала директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

В отчете она обвинила экс-главу NIAID Энтони Фаучи и должностных лиц администрации Байдена в сокрытии тайного финансирования более 120 объектов в 30 странах, в том числе в Украине.

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Однако журналистка Лора Лумер выяснила, что команда Габбард выдала за официальные данные американской разведки материалы российского ГРУ, просто наложив на них логотип Национальной разведки США.

Добавленная к материалам «карта с локациями лабораторий», вероятно, была сгенерирована искусственным интеллектом и содержит многочисленные географические и орфографические ошибки — некорректное изображение Киева, название «Чернов», а также включение в список городов Закарпатья и оккупированного Крыма.

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