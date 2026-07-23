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На Киевщине произошел пожар в центре для бездомных: эвакуировали около 40 человек (фото)
В селе Ясногородка произошел масштабный пожар в трехэтажном здании Киевского городского центра комплексного обслуживания бездомных лиц, в результате чего эвакуировали 40 человек и пострадал один человек.
В селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области загорелся масштабный пожар в трехэтажном здании Центра комплексного обслуживания для бездомных.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в Службу спасения «101» в 12.12. Из-за угрозы распространения огня на место происшествия по повышенному рангу вызова немедленно направили пожарно-спасательные подразделения.
Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление и открытое горение на втором этаже здания. В ходе ликвидации чрезвычайного происшествия бойцы ГСЧС оперативно эвакуировали 40 человек.
В результате пожара пострадал один человек — лицо 1969 года рождения.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 13.31. К тушению от ГСЧС привлекались 50 человек личного состава и 15 единиц специальной техники. Также на месте работали психологи Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области для оказания помощи эвакуированным.
Причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.
Ранее мы писали о том, что спасатели полностью ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым боролись в течение двух недель.