На Киевщине произошел пожар в центре для бездомных: эвакуировали около 40 человек (фото)

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

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В селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области загорелся масштабный пожар в трехэтажном здании Центра комплексного обслуживания для бездомных.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в Службу спасения «101» в 12.12. Из-за угрозы распространения огня на место происшествия по повышенному рангу вызова немедленно направили пожарно-спасательные подразделения.

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Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление и открытое горение на втором этаже здания. В ходе ликвидации чрезвычайного происшествия бойцы ГСЧС оперативно эвакуировали 40 человек.

В результате пожара пострадал один человек — лицо 1969 года рождения.

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Последствия пожара в центре для бездомных / © ГСЧС в Киевской области

Пожар удалось полностью ликвидировать в 13.31. К тушению от ГСЧС привлекались 50 человек личного состава и 15 единиц специальной техники. Также на месте работали психологи Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области для оказания помощи эвакуированным.

Причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

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Ранее мы писали о том, что спасатели полностью ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым боролись в течение двух недель.

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