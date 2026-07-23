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- Київ
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Смертельна "розвага": на Київщині загинув 14-річний зачепер
На залізничній станції у селі Мала Олександрівка Бориспільського району загинув 14-річний хлопець, який неодноразово займався небезпечним зачепінгом.
У Бориспільському районі Київської області сталася трагедія на залізниці — через екстремальне захоплення загинув неповнолітній.
Про це повідомила поліція Київщини в Telegram.
Повідомлення про виявлення тіла на платформі залізничної станції в селі Мала Олександрівка надійшло до правоохоронців від машиніста потяга. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, судово-медичний експерт та інші профільні служби.
Як попередньо встановили правоохоронці, загиблим виявився 14-річний місцевий житель. Хлопець раніше неодноразово займався зачепінгом, а на його батьків уже складали адміністративні матеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «нещасний випадок».
У зв’язку з трагедією поліція Київщини закликає батьків регулярно проводити розмови з дітьми щодо небезпеки зачепінгу та наголошувати на обов’язковому дотриманні правил безпеки на об’єктах залізниці.
Нагадаємо, в Києві 16-річні підлітки каталися між вагонами метро в гонитві за «ексклюзивними» відео для соцмереж. «Зачеперам» загрожує 15 діб арешту.