В ліцеї у Києві затримали чоловіка з ножем: що відомо (фото)

Затриманий у школі чоловік / © Муніципальна охорона

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У Києві вранці до одного з ліцеїв зайшов чоловік із ножем у руках. Завдяки оперативним діям працівників «Муніципальної охорони» зловмисника вдалося знешкодити та утримувати до приїзду поліції та медиків.

Про це повідомила «Муніципальна охорона Києва» у Facebook.

Чоловік поводився дезорієнтовано й стверджував, що його нібито переслідують невідомі.

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Охоронник, який чергував у закладі, одразу відвернув увагу відвідувача на себе. Йому вдалося встановити контакт із чоловіком та переконати його покласти ніж на землю.

Проте за кілька хвилин візитер знову почав нервувати, відштовхнув співробітника охорони й спробував прориватися далі коридором ліцею. Працівники «Муніципальної охорони» заблокували його пересування та утримували ситуацію під контролем до прибуття групи оперативного реагування та наряду Національної поліції.

На місце події також викликали слідчо-оперативну групу та бригаду швидкої допомоги. Після огляду лікарі встановили, що чоловік потребує спеціалізованої медичної допомоги, та госпіталізували його до профільної лікарні.

Ніж вилучили працівники поліції.

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Вилучений у чоловіка ніж / © Муніципальна охорона

Лікарі встановили, що чоловік потребує спеціалізованої медичної допомоги / © Муніципальна охорона

Чоловіка госпіталізували його до профільного медзакладу / © Муніципальна охорона

«Пам’ятайте: у разі виявлення особи, яка поводиться неадекватно або становить потенційну небезпеку для оточуючих, не намагайтеся самостійно з’ясовувати обставини чи вступати в конфлікт — повідомте відповідні служби», — нагадує «Муніципальна охорона».

Нагадаємо, у Львові затримали педофіла, який переодягався у жінку, проникав до шкіл та намагався розбещувати дітей. Правоохоронці впізнали його на вулиці, оскільки підозрюваний взувався у примітні чоботи.

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