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- Киев
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В лицее в Киеве задержали мужчину с ножом: что известно (фото)
Мужчина с ножом вел себя дезориентированно и говорил, что его якобы преследуют неизвестные.
В Киеве утром в один из лицеев вошел мужчина с ножом в руках. Благодаря оперативным действиям работников «Муниципальной охраны» злоумышленника удалось обезвредить и удерживать до приезда полиции и медиков.
Об этом сообщила «Муниципальная охрана Киева» в Facebook.
Мужчина вел себя дезориентированно и утверждал, что его якобы преследуют неизвестные.
Дежуривший в заведении охранник сразу отвлек внимание посетителя на себя. Ему удалось установить контакт с мужчиной и убедить его положить нож на землю.
Однако через несколько минут визитщик снова начал нервничать, оттолкнул сотрудника охраны и попытался прорываться дальше по коридору лицея. Сотрудники «Муниципальной охраны» заблокировали его передвижение и удерживали ситуацию под контролем до прибытия группы оперативного реагирования и наряда Национальной полиции.
На место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. После осмотра врачи установили, что мужчина нуждается в специализированной медицинской помощи и госпитализировали его в профильную больницу.
Чем изъяли сотрудники полиции.
«Помните: в случае выявления лица, которое ведет себя неадекватно или представляет потенциальную опасность для окружающих, не пытайтесь самостоятельно выяснять обстоятельства или вступать в конфликт — сообщите соответствующие службы», — напоминает «Муниципальная охрана».
Напомним, во Львове задержали педофила, который переодевался в женщину, проникал в школы и пытался развращать детей. Правоохранители узнали его на улице, поскольку подозреваемый обувался в примечательные сапоги.