В лицее в Киеве задержали мужчину с ножом: что известно (фото)

Задержанный в школе мужчина / © Муниципальная охрана

Реклама

В Киеве утром в один из лицеев вошел мужчина с ножом в руках. Благодаря оперативным действиям работников «Муниципальной охраны» злоумышленника удалось обезвредить и удерживать до приезда полиции и медиков.

Об этом сообщила «Муниципальная охрана Киева» в Facebook.

Мужчина вел себя дезориентированно и утверждал, что его якобы преследуют неизвестные.

Реклама

Дежуривший в заведении охранник сразу отвлек внимание посетителя на себя. Ему удалось установить контакт с мужчиной и убедить его положить нож на землю.

Однако через несколько минут визитщик снова начал нервничать, оттолкнул сотрудника охраны и попытался прорываться дальше по коридору лицея. Сотрудники «Муниципальной охраны» заблокировали его передвижение и удерживали ситуацию под контролем до прибытия группы оперативного реагирования и наряда Национальной полиции.

На место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. После осмотра врачи установили, что мужчина нуждается в специализированной медицинской помощи и госпитализировали его в профильную больницу.

Чем изъяли сотрудники полиции.

Реклама

Удален у мужчины нож / © Муниципальная охрана

Врачи установили, что мужчина нуждается в специализированной медицинской помощи / © Муниципальная охрана

Мужчину госпитализировали его в профильный медучреждение / © Муниципальная охрана

«Помните: в случае выявления лица, которое ведет себя неадекватно или представляет потенциальную опасность для окружающих, не пытайтесь самостоятельно выяснять обстоятельства или вступать в конфликт — сообщите соответствующие службы», — напоминает «Муниципальная охрана».

Напомним, во Львове задержали педофила, который переодевался в женщину, проникал в школы и пытался развращать детей. Правоохранители узнали его на улице, поскольку подозреваемый обувался в примечательные сапоги.

Новости партнеров