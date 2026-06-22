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- Киев
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В Киеве мужчина забил ногами 75-летнюю соседку из-за ссоры во дворе: как его наказали
В Киеве отправили за решетку 47-летнего мужчину, который в пьяном состоянии жестоко избил 75-летнюю соседку прямо во дворе дома — от полученных травм женщина скончалась в больнице.
В Киеве осудили мужчину, чья пьяная агрессия стоила жизни пожилой женщине. За жестокое избиение своей 75-летней соседки он проведет за решеткой следующие восемь с половиной лет.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Из-за чего разгорелся конфликт?
Все произошло в марте 2026 года на столичном массиве Березняки. 47-летний местный житель сильно выпил и затеял ссору с пожилой женщиной, жившей с ним в одном доме.
Пенсионерка не захотела разбираться с агрессивным соседом и просто попыталась уйти. Однако мужчину это только разозлило: он догнал женщину, толкнул ее так, что она упала на асфальт, и еще несколько раз ударил ногой.
Врачи не смогли спасти женщину
Пострадавшую с тяжелыми травмами головы и переломом основания черепа забрала скорая. Врачи пытались сделать все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми — сердце женщины остановилось в больнице.
Какое наказание получил нападавший?
Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Следующие 8 лет и 6 месяцев он проведет в тюрьме. Сейчас убийца находится под стражей.
Напомним, в Херсоне 18-летний злоумышленник избил и изнасиловал 71-летнюю соседку.