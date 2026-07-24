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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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310
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На Київ суне шквал негоди: синоптики попередили, коли очікувати удару стихії

У Києві та області збережеться помірно тепла, але хмарна погода із періодичними дощами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 24 липня

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 24 липня / © unsplash.com

У п’ятницю, 24 липня, на Київщині та в столиці очікується хмарна й тепла погода.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві 24 липня пройдуть короткочасні дощі. Денна температура повітря становитиме близько +23…+24 градусів тепла.

«Ідеальний синоптичний комфорт) Вихідними почне теплішати там, де було прохолодно, у понеділок підскочать градуси подекуди до +30+32-ох, вівторок-середа — невелике знову зниження», — прогнозує Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, у столиці очікується мінлива хмарність, вдень місцями очікується короткочасні дощі із грозами. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, у Києві у денні години буде близько +25 градусів.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря очікується вдень від +20 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 24 липня / © скриншот

Погода у Києві 24 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
310
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