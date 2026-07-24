На Киев надвигается шквал непогоды: синоптики предупредили, когда следует ожидать удара стихии

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киевской области 24 июля / © unsplash.com

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В пятницу, 24 июля, в Киевской области и в столице ожидается облачная и теплая погода.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 24 июля в Киеве пройдут кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит около +23…+24 градусов тепла.

«Идеальный синоптический комфорт) На выходных начнёт теплеть там, где было прохладно, в понедельник температура местами поднимется до +30–+32 градусов, во вторник–среду — снова небольшое понижение», — прогнозирует Диденко.

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По данным Украинского гидрометцентра, в столице ожидается переменная облачность, днём местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, в Киеве днём будет около +25 градусов.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что весь день в Киеве будет пасмурным. В течение всего дня ожидается дождь, который вечером ослабнет. Температура воздуха днем ожидается от +20 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 24 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 июля.

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