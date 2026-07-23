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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1306
Время на прочтение
1 мин

Смертельное "развлечение": в Киевской области погиб 14-летний зацепер

На железнодорожной станции в селе Малая Александровка Бориспольского района погиб 14-летний парень, неоднократно занимавшийся опасным зацепингом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Кроссовок подростка

Кроссовок подростка / © Полиция Киевской области

В Бориспольском районе Киевской области произошла трагедия на железной дороге — из-за экстремального увлечения погиб несовершеннолетний.

Об этом сообщили полиция Киевщины в Telegram.

Сообщения об обнаружении тела на платформе железнодорожной станции в селе Малая Александровка поступило правоохранителям от машиниста поезда. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и другие профильные службы.

Как предварительно установили правоохранители, погибшим оказался 14-летний местный житель. Парень раньше неоднократно занимался зацепингом, а на его родителей уже составляли административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».

В связи с трагедией полиция Киевщины призывает родителей регулярно проводить беседы с детьми об опасности зацепинга и подчеркивать обязательное соблюдение правил безопасности на объектах железной дороги.

Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей. «Зацеперам» грозит 15 суток ареста.

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Дата публикации
Количество просмотров
1306
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