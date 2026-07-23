- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1306
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельное "развлечение": в Киевской области погиб 14-летний зацепер
На железнодорожной станции в селе Малая Александровка Бориспольского района погиб 14-летний парень, неоднократно занимавшийся опасным зацепингом.
В Бориспольском районе Киевской области произошла трагедия на железной дороге — из-за экстремального увлечения погиб несовершеннолетний.
Об этом сообщили полиция Киевщины в Telegram.
Сообщения об обнаружении тела на платформе железнодорожной станции в селе Малая Александровка поступило правоохранителям от машиниста поезда. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и другие профильные службы.
Как предварительно установили правоохранители, погибшим оказался 14-летний местный житель. Парень раньше неоднократно занимался зацепингом, а на его родителей уже составляли административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».
В связи с трагедией полиция Киевщины призывает родителей регулярно проводить беседы с детьми об опасности зацепинга и подчеркивать обязательное соблюдение правил безопасности на объектах железной дороги.
Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей. «Зацеперам» грозит 15 суток ареста.