Цеплялись за трамваи и электропоезда в Киеве: как накажут родителей подростков-зацеперов

Подростки-зацеперы / © Полиция Киева

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Полицейские Киева обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на которых три подростка катаются на внешней стороне трамвая и электропоезда, держась за сцепное устройство.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители установили лиц опасных «зачеперов» – двух 14-летних и одного 15-летнего парня из Киевской области.

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«Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу и рассказали несовершеннолетним любителям опасного «развлечения» о ее роковых последствиях, о том, что в мгновение ока можно упасть на большой скорости, получить удар электрическим током или удариться о препятствие на дороге, в виде столба или узкого тоннеля. А также рассказали им о реальных трагических историях, когда минутное «развлечение» стоило детям жизни или наносило им увечья на всю жизнь», — говорится в сообщении.

Родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Им грозит штраф.

Подростки-зацеперы / © Полиция Киева

Подростки-зацеперы / © Полиция Киева

Напомним, в Киеве скончался 12-летний парень Назар, ударивший током на крыше электрички.