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- Киев
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Цеплялись за трамваи и электропоезда в Киеве: как накажут родителей подростков-зацеперов
Полиция провела профилактические беседы, а родителей привлекли к ответственности.
Полицейские Киева обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на которых три подростка катаются на внешней стороне трамвая и электропоезда, держась за сцепное устройство.
Об этом сообщила полиция Киева.
Правоохранители установили лиц опасных «зачеперов» – двух 14-летних и одного 15-летнего парня из Киевской области.
«Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу и рассказали несовершеннолетним любителям опасного «развлечения» о ее роковых последствиях, о том, что в мгновение ока можно упасть на большой скорости, получить удар электрическим током или удариться о препятствие на дороге, в виде столба или узкого тоннеля. А также рассказали им о реальных трагических историях, когда минутное «развлечение» стоило детям жизни или наносило им увечья на всю жизнь», — говорится в сообщении.
Родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Им грозит штраф.
Напомним, в Киеве скончался 12-летний парень Назар, ударивший током на крыше электрички.