Трагедия в Киеве на станции "Выдубичи": 16-летнего парня убило током на крыше поезда

Киевский городской экспресс

В Киевена железнодорожной станции «Выдубичи» погиб подросток, который вылез на крышу пригородного поезда, он получил смертельное поражение электрическим током.

Об этом сообщили в полиции столицы.

«По предварительной информации, 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его поразило электрическим током. От полученных травм несовершеннолетний погиб», — говорится в сообщении.

ГСЧС в комментарии 24 Каналу рассказали, что спасатели ждали снятия напряжения с контактной сети, после чего провели изъятие тела. На время проведения работ движение поездов на участке было временно приостановлено, отметили в службе.

В полиции Киева уточнили, что к месту происшествия выехал следственно-оперативный наряд для установления обстоятельств гибели. По предварительным данным, посторонние лица к инциденту не причастны.

Пассажирское сообщение на станции восстановили с ограничениями: посадка и высадка пассажиров Kyiv City Express временно осуществляется с третьего пути. Один из ближайших рейсов в направлении по часовой стрелке отправился с задержкой около 20 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро «Славутич» правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, рискуя жизнью, ехал между вагонами электропоезда.