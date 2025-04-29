Опасные развлечения: в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро (фото)

Киевское метро / © ТСН.ua

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В Киеве на днях полицейские столичного метрополитена обнаружили между станциями «Гидропарк» и «Днепр» двоих парней, которые катались между вагонами метро и снимали видео.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Зацеперами» оказались два 16-летних подростка, которые рисковали жизнью ради лайков под видео в соцсетях.

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Правоохранители сняли экстремалов с поезда и вызвали родителей.

16-летние подростки катались между вагонами метро и снимали видео / © Полиция Киева

16-летние подростки катались между вагонами метро и снимали видео / © Полиция Киева

Правоохранители сняли экстремалов с поезда и вызвали их родителей / © Полиция Киева

Правоохранители сняли экстремалов с поезда и вызвали их родителей / © Полиция Киева

Ювенальные полицейские провели с парнями профилактическую беседу, во время которой рассказали им реальные истории, когда «детские» развлечения заканчивались «взрослыми» последствиями, а именно смертью и увечьем.

Родителям, в свою очередь, отметили необходимость уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять, чего могут «стоить» такие «развлечения».

В отношении несовершеннолетних составлены административные материалы по статье мелкое хулиганство. Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, в Киеве умер 12-летний парень Назар, которого ударило током на крыше электрички.