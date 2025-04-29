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- Киев
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Опасные развлечения: в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро (фото)
«Зачеперами» оказались двое 16-летних киевлян, которые в погоне за «эксклюзивными» видео для социальных сетей пренебрегли правилами безопасности и рисковали жизнью, подросткам грозит 15 суток ареста.
В Киеве на днях полицейские столичного метрополитена обнаружили между станциями «Гидропарк» и «Днепр» двоих парней, которые катались между вагонами метро и снимали видео.
Об этом сообщили в полиции Киева.
«Зацеперами» оказались два 16-летних подростка, которые рисковали жизнью ради лайков под видео в соцсетях.
Правоохранители сняли экстремалов с поезда и вызвали родителей.
Ювенальные полицейские провели с парнями профилактическую беседу, во время которой рассказали им реальные истории, когда «детские» развлечения заканчивались «взрослыми» последствиями, а именно смертью и увечьем.
Родителям, в свою очередь, отметили необходимость уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять, чего могут «стоить» такие «развлечения».
В отношении несовершеннолетних составлены административные материалы по статье мелкое хулиганство. Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.
Напомним, в Киеве умер 12-летний парень Назар, которого ударило током на крыше электрички.