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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
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На Київ суне небезпека: синоптики забили на сполох і попередили, коли вдарить негода

Через погіршення погоди у Києві та області можливі ускладнення в роботі енергетичних підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Гроза

Гроза / © unsplash.com

Київ та область накриває небезпечна негода 24 липня. Синоптики оголосили попередження через грози, які можуть тривати до кінця доби.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та на території Київської області.

У найближчі дві години в регіоні очікується гроза, яка триватиме до кінця доби 24 липня. Через небезпечну погоду голошено перший рівень небезпеки — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що через погіршення погоди можливі ускладнення в роботі енергетичних підприємств.

Нагадаємо, раніше синоптики поінформували, що 24 липня у Києві та області очікується хмарна погода з короткочасними дощами, місцями з грозами. Температура повітря вдень становитиме близько +20…+25 градусів. За прогнозом, вихідними почне теплішати, а в понеділок спека посилиться до +30…+32 градусів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
473
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