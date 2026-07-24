На Київ суне небезпека: синоптики забили на сполох і попередили, коли вдарить негода

Гроза / © unsplash.com

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Київ та область накриває небезпечна негода 24 липня. Синоптики оголосили попередження через грози, які можуть тривати до кінця доби.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та на території Київської області.

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У найближчі дві години в регіоні очікується гроза, яка триватиме до кінця доби 24 липня. Через небезпечну погоду голошено перший рівень небезпеки — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що через погіршення погоди можливі ускладнення в роботі енергетичних підприємств.

Нагадаємо, раніше синоптики поінформували, що 24 липня у Києві та області очікується хмарна погода з короткочасними дощами, місцями з грозами. Температура повітря вдень становитиме близько +20…+25 градусів. За прогнозом, вихідними почне теплішати, а в понеділок спека посилиться до +30…+32 градусів.

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