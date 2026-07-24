На Киев сует опасность: синоптики забили тревогу и предупредили, когда ударит непогода

Гроза / © unsplash.com

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Киев и область накрывает опасное непогода 24 июля. Синоптики объявили предупреждение из-за гроз, которые могут продолжаться до конца суток.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице и на территории Киевской области.

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В ближайшие два часа в регионе ожидается гроза, которая продлится до конца суток 24 июля. Из-за опасной погоды объявлен первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что из-за ухудшения погоды возможны осложнения в работе энергетических предприятий.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 24 июля в Киеве и области ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами с грозами. Температура воздуха днем составит около +20…+25 градусов. По прогнозу, на выходных начнет теплеть, а в понедельник жара усилится до +30…+32 градусов.

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