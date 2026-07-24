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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве гремят взрывы: на столицу запустили ракеты (обновлено)

Кличко заявил, что в столице работает противовоздушная оборона.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Взрывы / Иллюстративное фото

Взрывы / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве днем 24 июля прогремела серия громких взрывов сразу после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН и подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — подчеркнул Кличко.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей, а затем — ракет на Киев. Также сообщили о ракете в Черниговской области, держащей курс на Киевскую.

Позже Кличко заявил о вызове медиков в Святошинский район. Туда уже отправилась бригада «скорой».

К слову, в ночь на 24 июля армия РФ массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Пострадали женщина и 4-летний ребенок. Повреждены многоэтажки, частные дома, авто и предприятие.

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Дата публикации
Количество просмотров
3227
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