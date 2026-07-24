Ракетный удар по Киевской области: повреждены десятки домов и автомобилей

Последствия нападения на Киевскую область / © Владимир Зеленский

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В результате российского баллистического удара по Бучанскому району Киевской области повреждены 27 частных жилых домов и 44 транспортных средства. Информация о количестве погибших и раненых в настоящее время уточняется.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник.

По его словам, на месте российской атаки продолжаются аварийно-спасательные и ликвидационные работы.

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«Продолжаются работы по ликвидации последствий баллистического удара противника по Киевской области. На месте происшествия работают все оперативные службы», — отметил Олейник.

По предварительным данным, российский ракетный удар повредил десятки частных домов и транспортных средств.

«В результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. Информация о количестве погибших и раненых уточняется», — сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации.

Руслан Олейник отметил, что все экстренные службы продолжают работать на месте удара.

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«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил он.

Глава Киевской областной государственной администрации также выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, 24 июля российская армия нанесла ракетный удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие и десятки раненых, зафиксированы разрушения.

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