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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2237
Время на прочтение
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"Прилетело" по частному полигону: в ОВА рассказали новые подробности ракетного удара под Киевом

В результате вражеской атаки на частный полигон есть погибшие и раненые.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Последствия ракетного удара по Киевщине 24 июля

Последствия ракетного удара по Киевщине 24 июля

Дополнено новыми материалами

В Киевской области российская баллистика попала в частный полигон, где проходили мероприятия. В ОВА подтвердили наличие жертв и пострадавших.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Киевской ОВА Руслан Олийнык.

Днем 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киевской области.

Больше всего в результате атаки пострадал Бучанский район. Известно о погибших и пострадавших.

«По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. Сейчас эта информация тщательно проверяется», — написал Олийнык в Сети.

На местах попаданий работают экстренные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия российского удара.

Более подробную информацию обещают сообщить позже.

Удар по полигону с выставкой на Киевщине — что известно

Напомним, 24 июля российская армия нанесла ракетный удар по полигону в Киевской области, где проводилась выставка вооружения. В результате атаки есть погибщие и десятки травмированных, зафиксированы разрушения. Информацию подтвердили основатель компании First Contact Валерий Боровик и Украинский совет оружейников. В соцсетях отмечают, что анонс мероприятия находился в свободном доступе. Экс-советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что подобные меры во время войны игнорируют угрозу вражеской разведки и агентуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
2237
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