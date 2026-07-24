"Прилетіло" по приватному полігону: в ОВА розповіли нові подробиці ракетного удару під Києвом

Наслідки ракетного удару по Київщині 24 липня / © ДСНС

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У Київській області російська балістика влучила у приватний полігон, де тривали заходи. В ОВА підтвердили наявність жертв та постраждалих.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської ОВА Руслан Олійник.

Вдень 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Київській області.

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Найбільше внаслідок атаки постраждав Бучанський район. Відомо про загиблих і постраждалих.

«За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється», — написав Олійник у Мережі.

На місцях влучань працюють екстрені та оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російського удару.

Детальнішу інформацію обіцяють повідомити пізніше.

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Удар по полігону з виставкою на Київщині — що відомо

Нагадаємо, 24 липня російська армія завдала ракетного удару по полігону на Київщині, де проводилася виставка озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та десятки травмованих, зафіксовано руйнування. Інформацію підтвердили засновник компанії First Contact Валерій Боровик та Українська рада зброярів. У соцмережах зазначають, що анонс заходу перебував у вільному доступі. Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко наголосив, що подібні заходи під час війни ігнорують загрозу ворожої розвідки та агентури.

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