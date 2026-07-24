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- Київ
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У Києві можуть несподівано зупинятися поїзди: пасажирів терміново попередили
Російська терористична армія завдає прицільних ударів по залізничній інфраструктурі.
Київська кільцева електричка Kyiv City Express попередила пасажирів, що найближчими днями через російські атаки можливі вимушені зупинки поїздів під час повітряних тривог у столиці.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі сервісу.
У компанії пояснили, що такі заходи пов’язані з безпекою пасажирів, оскільки російські війська завдають прицільних ударів по залізничній інфраструктурі.
«Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці. Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека — понад усе», — йдеться у повідомленні.
У Kyiv City Express зазначили, що рух поїздів відновлюватиметься одразу після отримання дозволу від моніторингової групи, а залізничники докладатимуть зусиль, щоб максимально швидко повернутися до графіка.
«Щойно отримуємо „зелений сигнал“ від моніторингової групи — ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників», — наголосили в компанії.
Пасажирів також закликали не залишатися у вагонах під час повітряної тривоги, адже поїзди можуть стати ціллю російських ударів.
«Не залишайтеся у вагонах під час атаки — це надто висока загроза, адже саме поїзд може бути мішенню. Важливо відійти якомога швидше до укриття або принаймні на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу», — наголосили в Kyiv City Express.
Нагадаємо, в Україні формується масштабна логістична криза, спричинена регулярними російськими ударами по критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах «Укрзалізниці».