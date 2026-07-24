У Києві можуть несподівано зупинятися поїзди: пасажирів терміново попередили

Поїзди Kyiv City Express / © Kyiv City Express

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Київська кільцева електричка Kyiv City Express попередила пасажирів, що найближчими днями через російські атаки можливі вимушені зупинки поїздів під час повітряних тривог у столиці.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі сервісу.

У компанії пояснили, що такі заходи пов’язані з безпекою пасажирів, оскільки російські війська завдають прицільних ударів по залізничній інфраструктурі.

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«Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці. Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека — понад усе», — йдеться у повідомленні.

У Kyiv City Express зазначили, що рух поїздів відновлюватиметься одразу після отримання дозволу від моніторингової групи, а залізничники докладатимуть зусиль, щоб максимально швидко повернутися до графіка.

«Щойно отримуємо „зелений сигнал“ від моніторингової групи — ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників», — наголосили в компанії.

Пасажирів також закликали не залишатися у вагонах під час повітряної тривоги, адже поїзди можуть стати ціллю російських ударів.

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«Не залишайтеся у вагонах під час атаки — це надто висока загроза, адже саме поїзд може бути мішенню. Важливо відійти якомога швидше до укриття або принаймні на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу», — наголосили в Kyiv City Express.

Нагадаємо, в Україні формується масштабна логістична криза, спричинена регулярними російськими ударами по критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах «Укрзалізниці».

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