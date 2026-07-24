Клялся в любви и обчистил на 190 тысяч: мужчина прикинулся бойцом ВСУ и обманул сразу трех женщин

Любовь

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В Киеве разоблачили очередного «ромео», разрабатывавшего золотые жилы не в шахтах, а в сердцах доверчивых женщин. 32-летний киевлянин придумал хитрую схему: он искал на сайтах знакомств старших украинок, выдавал себя за военного ВСУ и выманивал у них драгоценности под видом «залога за любовь».

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Сценарий, достойный сериала

Действовала схема по отработанному алгоритму. Альфонс выбирал женщин, на 10–15 лет старше себя, обязательно со стабильным доходом или собственным небольшим бизнесом. Несколько нежных свиданий, горячие признания в любви — и вот уже «защитник» печально сообщает, что срочно выезжает на опасное боевое задание.

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Но перед «отъездом» ухажер включал манипулятора: жаловался, что очень переживает, чтобы возлюбленная не нашла другого, пока он «на фронте». Для успокоения и «проверки чувств» он просил отдать ему золотые украшения — это будет гарантией ее честности и ожидания.

Семейный «бизнес»

Забрав золото, псевдовоенный постепенно «сливался», а драгоценности сразу относил в ближайший ломбард.

Самое интересное в этой истории — домашний тыл афериста. Мужчина оказался официально женат, причем жена была полностью в курсе его «романтических командировок» и прекрасно знала, чем зарабатывает ее любимый.

Аферист выдавал себя по военному / © Киевская городская прокуратура

Как сообщили в Святошинской окружной прокуратуре Киева, по такой схеме псевдовоин успел обмануть по меньшей мере трех женщин более чем на 190 тысяч гривен.

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Горе-романтику уже объявили о подозрении в мошенничестве, а правоохранители ищут других жертв его «любовных сетей».

Напомним, жительница Львовской области создала фейковую страницу в TikTok, выдала себя за другую девушку и обманула военного на 930 тысяч гривен.

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