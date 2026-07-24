В Киеве поезда могут неожиданно останавливаться: пассажиров срочно предупредили

Поезда Kyiv City Express

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Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express предупредила пассажиров, что в ближайшие дни из-за российских атак возможны вынужденные остановки поездов во время воздушных тревог в столице.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале сервиса.

В компании пояснили, что такие меры связаны с безопасностью пассажиров, поскольку российские войска наносят прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре.

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«В ближайшие дни возможны вынужденные остановки поездов Kyiv City Express во время тревог в столице. Враг наносит прицельные удары по нашей инфраструктуре, поэтому безопасность превыше всего», — говорится в сообщении.

В Kyiv City Express отметили, что движение поездов возобновится сразу после получения разрешения от мониторинговой группы, а железнодорожники приложат все усилия, чтобы как можно быстрее вернуться к графику.

«Как только получим „зеленый сигнал“ от мониторинговой группы — мы снова в пути и наверстаем отставание по расписанию. Пожалуйста, следуйте указаниям железнодорожников», — подчеркнули в компании.

Пассажиров также призвали не оставаться в вагонах во время воздушной тревоги, поскольку поезда могут стать мишенью для российских ударов.

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«Не оставайтесь в вагонах во время атаки — это слишком большой риск, ведь именно поезд может стать мишенью. Важно как можно быстрее укрыться или, по крайней мере, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или железнодорожного вокзала», — подчеркнули в Kyiv City Express.

Напомним, что в Украине разворачивается масштабный логистический кризис, вызванный регулярными российскими ударами по критически важной инфраструктуре, в частности по объектам «Укрзализныци».

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