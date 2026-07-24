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Десятки домов и авто разрушены и повреждены: ГСЧС показала последствия удара РФ (фото, видео)
После удара РФ по Киевщине появились окончательные данные о жертвах и разрушениях.
В Бучанском районе Киевской области специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской ракеты.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Россия атаковала Бучанский район — что известно
Спасатели отметили, в результате атаки РФ погибли 10 человек, еще десятки местных жителей получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайщикам удалось ликвидировать вспыхнувшие после удара пожары — огонь охватил три частных жилых дома и восемь автомобилей.
В результате обстрела потерпела значительные разрушения гражданская инфраструктура населенного пункта. По данным ГСЧС, повреждены 23 частных жилых дома, два отеля, ресторан, а также 34 транспортных средства.
«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда могут обратиться граждане по вопросам, связанным с последствиями российской атаки», — отметили в ГСЧС.
Последствия атаки РФ в Киевской области 24 июля — фото, видео
РФ атаковала Киевщину — последние новости
Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.
В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны. А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.
Министерство обороны РФ обнародовало циничное заявление по поводу воздушного удара по выставке оружия в Киевской области, пытаясь оправдать очередную атаку.