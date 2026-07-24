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Десятки будинків та авто зруйновані й понівечені: ДСНС показала наслідки удару РФ (фото, відео)
Після удару РФ по Київщині з’явилися остаточні дані про жертв і руйнування.
У Бучанському районі Київської області фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Росія атакувала Бучанський район — що відомо
Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки РФ загинуло 10 людей, ще десятки місцевих жителів дістали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежі, які спалахнули після удару — вогонь охопив три приватні житлові будинки та вісім автомобілів.
Внаслідок обстрілу зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура населеного пункту. За даними ДСНС, пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан, а також 34 транспортні засоби.
«Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС і Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов’язаних із наслідками російської атаки», — зазначили в ДСНС.
Наслідки атаки РФ на Київщину 24 липня — фото, відео
РФ атакувала Київщину — останні новини
Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинуло, близько 100 — поранені.
У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони. А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.
Міністерство оборони РФ оприлюднило цинічну заяву щодо повітряного удару по виставці зброї на Київщині, намагаючись виправдати чергову атаку.