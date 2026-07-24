"Верните Федорова": в Киеве объявили о бессрочных протестах

Протест против отставки Федорова / © Associated Press

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В центре Киева вечером в пятницу, 24 июля, около тысячи человек собрались на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, акция традиционно прошла у Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и началась с минуты молчания. По приблизительным подсчётам, по состоянию на 21:00 на площади находилось около тысячи участников.

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Во время акции протестующие исполняли Государственный гимн Украины и требовали восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны.

Кроме того, участники призвали к справедливому расследованию преступлений в полку «Скала» и выразили недовольство кадровыми решениями в правительстве, в частности, касающихся Министерства по делам ветеранов, скандируя: «Ветерана, а не Кима».

Кроме того, протестующие заявили, что планируют проводить акции каждый день, пока Михаил Федоров не будет восстановлен в должности главы Министерства обороны.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский освободил Михаила Федорова от должности министра обороны, которую тот занимал в течение последних шести месяцев. После отставки Федоров публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на его отстранении от должности.

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После увольнения Федорова акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в ряде других городов Украины. Участники требовали восстановить его в должности министра обороны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову различные варианты работы в правительстве. Последним предложением была должность вице-премьер-министра Украины по военным инновациям.

Сам Федоров впоследствии заявил, что не согласится занять никакую другую государственную должность, кроме поста главы Министерства обороны.

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