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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

"Поверніть Федорова": у Києві оголосили безстрокові протести

Протестувальники заявили, що будуть виходити на акції, доки Михайла Федорова не повернуть на посаду міністра оборони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Протест проти відставки Федорова

Протест проти відставки Федорова / © Associated Press

У центрі Києва ввечері у п’ятницю, 24 липня, близько тисячі людей зібралися на акцію протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, акція традиційно відбулася біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та розпочалася з хвилини мовчання. За приблизними підрахунками, станом на 21:00 на площі перебувало близько тисячі учасників.

Під час акції протестувальники виконували Державний гімн України та вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Також учасники закликали до справедливого розслідування злочинів у полку «Скеля» та висловлювали невдоволення кадровими рішеннями в уряді, зокрема щодо Міністерства у справах ветеранів, скандуючи: «Ветерана, а не Кіма».

Крім того, протестувальники заявили, що планують виходити на акції щодня, доки Михайла Федорова не буде повернуто на посаду очільника Міністерства оборони.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони, яку той обіймав протягом останніх шести місяців. Після відставки Федоров публічно розкритикував головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на його усуненні з посади.

Після звільнення Федорова акції на його підтримку відбулися не лише в Києві, а й у низці інших міст України. Учасники вимагали повернути його на посаду міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі. Останньою пропозицією була посада віцепрем’єр-міністра України з військових новацій.

Сам Федоров згодом заявив, що не погодиться обійняти жодну іншу державну посаду, окрім посади очільника Міністерства оборони.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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