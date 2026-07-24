"Поверніть Федорова": у Києві оголосили безстрокові протести

Протест проти відставки Федорова / © Associated Press

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У центрі Києва ввечері у п’ятницю, 24 липня, близько тисячі людей зібралися на акцію протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, акція традиційно відбулася біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та розпочалася з хвилини мовчання. За приблизними підрахунками, станом на 21:00 на площі перебувало близько тисячі учасників.

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Під час акції протестувальники виконували Державний гімн України та вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Також учасники закликали до справедливого розслідування злочинів у полку «Скеля» та висловлювали невдоволення кадровими рішеннями в уряді, зокрема щодо Міністерства у справах ветеранів, скандуючи: «Ветерана, а не Кіма».

Крім того, протестувальники заявили, що планують виходити на акції щодня, доки Михайла Федорова не буде повернуто на посаду очільника Міністерства оборони.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони, яку той обіймав протягом останніх шести місяців. Після відставки Федоров публічно розкритикував головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на його усуненні з посади.

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Після звільнення Федорова акції на його підтримку відбулися не лише в Києві, а й у низці інших міст України. Учасники вимагали повернути його на посаду міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі. Останньою пропозицією була посада віцепрем’єр-міністра України з військових новацій.

Сам Федоров згодом заявив, що не погодиться обійняти жодну іншу державну посаду, окрім посади очільника Міністерства оборони.

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