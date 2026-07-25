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Київ накриє сильна спека, але перед цим вдарить негода: синоптики назвали точні дати — детальний прогноз
У суботу та неділю 25-26 липня у столиці буде сухо й тепло, а вже 27 липня метеорологи прогнозують новий температурний стрибок.
Цими вихідними у Києві та Київській області утримається тепла й переважно суха погода з температурою до +28 градусів, проте вже наступного дня до столиці повернеться 30-градусна спека.
Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві 25-26 липня суху та теплу погоду. У суботу максимальна температура повітря в столиці буде близько +25 градусів, а у неділю до +28 градусів.
За даними Українського гідрометцентру, у Києві та Київській області 25 липня буде хмарно, вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +21 до +26 градусів тепла, у столиці буде близько +25 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що вранці небо у Києві буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
Температура повітря вдень становитиме від +19 до +24 градусів тепла.
Водночас синоптики прогнозують повернення літньої спеки до столиці 27 липня. Цього дня метеорологи повідомляють, що очікується до +30 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 липня.
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