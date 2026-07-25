Тариф на воду в Киеве вырастет вдвое: когда ожидать новых платежек

Кот пьет воду из-под крана / © Pexels

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В Киеве вскоре существенно увеличится стоимость холодного водоснабжения и водоотвода. Новый тариф на уровне 63 гривны за один кубометр может быть введен уже с 1 августа или с 1 сентября.

Об этом в эфире программы «Киевское время» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, решение о пересмотре цен уже фактически сформировано, однако должностные лица решили рассрочить непопулярные шаги во времени. Повышение тарифов на воду отложили на конец лета или начало осени сознательно, чтобы оно не наложилось на июльский рост стоимости проезда в городском транспорте и не вызвало чрезмерного социального напряжения.

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В настоящее время действующий тариф на воду для населения в Киеве составляет 30,38 грн за 1 кубометр. Таким образом, в случае утверждения новых расценок стоимость услуги для горожан вырастет более чем вдвое.

Напомним, с 15 июля проезд во всем коммунальном транспорте Киева подорожал почти в четыре раза — с восьми гривен до 30. Проект новых тарифов столичная администрация обнародовала еще в мае. За это время новость о повышении стоимости проезда сильно взбудоражила людей, однако официальную петицию граждан с призывом не устанавливать столь высокие цены КГГА полностью отвергла.

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