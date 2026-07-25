Удар по выставке дронов: погиб экс-глава Центра "Альфа" СБУ, который прошел Ирак (фото)

Эдуард Сиренко / © из соцсетей

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Экс-глава Центра «Альфа» СБУ Эдуард Сиренко погиб во время удара Российской Федерации по выставке оружия в пятницу, 24 июля.

Об этом пишет «Фокус».

Спецподразделение пока не подтвердило смерть офицера, воевавшего в горячих точках в составе украинского контингента. Среди других о смерти Сиренко написали представители оборонного сектора и телеведущий Алексей Мочанов.

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О гибели Эдуарда Сиренко стало известно вечером 24 июля из серии сообщений в сети. О трагическом событии одним из первых сообщил экс-глава «Укрспецэкспорт» и бывший сотрудник Центра «Альфа» СБУ Сергей Бондарчук.

Кроме того, смерть Сиренко подтвердил журналист Станислав Речинский. В лаконичном сообщении Речинского указано, что Сиренко погиб на выставке дронов, по которой россияне ударили 24 июля.

В течение нескольких часов под корреспонденцией появилось почти скорбных 600 реакций. Среди других на трагическое событие отреагировал экскомандующий малой ПВО Павел Елизаров, военный Юрий Касьянов и другие.

Сообщение Станислава Речинского / © из соцсетей

В свою очередь Бондарчук отметил, что мужчина погиб на полигоне. «RIP Сегодня на отчетном полигоне погиб близкий товарищ. Соболезнование семье. Эдик был светлым человеком», — говорится в сообщении.

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Сообщение Сергея Бондарчука / © из соцсетей

Алексей Мочанов написал слова соболезнования и опубликовал серию фото и видео с Эдуардом Сиренко. Журналист и телеведущий указал год рождения погибшего — 1966, и написал, что будет скучать по другу. «Нам тебя будет не хватать, бро», — отметил он.

Эдуард Сиренко — украинский спецназ, о котором 10 лет назад рассказали на портале «Украинского союза ветеранов». Указано, что он был главой Центра спецопераций по борьбе с терроризмом «Альфа» СБУ. В 2018 году Сиренко вместе с другими десятью спецназовцами улетал в Ирак для охраны украинского посольства. Отмечается, что в Ираке было опасно, поскольку в течение года в Багдаде сменилось 10 начальников полиции, погибающих один за другим.

На странице Facebook Эдуарда Сиренко, который тянул Сергей Бондарчук, последнее сообщение датировано 2018 годом. По фото в сети мы видим, что он интересовался мотоциклами и оружием.

Удар баллистикой по частной выставке оружия в Киевской области: последние новости

Напомним, в пятницу, 24 июля, российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Попадание произошло по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка оружия, там находились представители оборонной промышленности Украины.

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В результате атаки погибли 10 человек, около 100 — получили ранения. По данным местных властей, были повреждены десятки жилых домов, две гостиницы, ресторан и 34 машины.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что согласовавшие ее проведение организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Организатор выставки дронов под Киевом задержан. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

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