"На полігоні постійно були стрільби": очевидці розповіли про удар по виставці зброї під Києвом

Наслідки атаки на Київщину, де відбувалася виставка зброї / © Суспільне

Реклама

У селі Бучанського району на Київщині, де 24 липня від російського удару загинули учасники демонстрації ППО, місцеві нині розбирають завали і наводять лад у своїх понівечених оселях. Атака РФ поруйнувала також навколишні житлові будинки і автівки. Зачепило цілу вулицю.

Мешканці села розовіли «Суспільному» деталі трагедії.

Свій напівзруйнований будинок прибирає Артем, він живе поруч з локацією, де відбувалася виставка зброї.

Реклама

«У цьому будинку жила моя мама 20 років, і я з самого народження. Також жив батько, він з початку вторгнення мобілізувався… Хто дав дозвіл зробити виставку поруч з житловим сектором? На тому полігоні постійно стрільби були. В один день мені зруйнувало дім, дякуючи тим, хто організував виставку в житловому секторі», — каже він.

За словами чоловіка, його та матері не було вдома у момент атаки. А ось сусід — в реанімації, його поранило осколком від ракети.

«Я вчора дуже багато мертвих бачив, багатьох на НРК вивозили. Друзі запропонували переїхати до них, але це не довгостроково. Я думаю, нам гуртожиток видадуть. Але для чого мені гуртожиток, якщо в мене був свій дім», — розповів Артем.

Ще один місцевий мешканець Станіслав розповів що, від його будинку через вчорашній приліт не залишилося майже нічого. Коли росіяни вдарили балістикою, чоловік був в іншому селі, вдома була дружина.

Реклама

«З нею все добре, її діти забрали. Подзвонила мені, що приліт, добре, що вона не пошкоджена. Ми тут окупацію пережили і будинок вцілів, якраз перед вторгненням його купили», — бідкається чоловік.

Зруйновані атакою РФ будинки у селі, де відбувалася виставка зброї

Зруйновані атакою РФ будинки у селі, де відбувалася виставка зброї

Зруйновані атакою РФ будинки у селі, де відбувалася виставка зброї

Зруйновані атакою РФ будинки у селі, де відбувалася виставка зброї

Пошкоджені атакою РФ автівки у селі, де відбувалася виставка зброї

Навпроти місця обстрілу — будинок Дмитра. Чоловік розказує, що живе у селі понад 20 років. Локація, де був приліт, за його словами, використовувалася як «стрілецький полігон».

«Працює як стрілецький клуб, люди приїжджають, стріляють. Вже стільки часу війна, невже не можна такі заходи проводити десь далеко в лісах», — каже Дмитро.

Інші мешканці села, з якими вдалося поспілкувались кореспонденці Суспільного, також підтвердили, що місце, де сталося влучання балістики, використовували для стрільб.

Реклама

Місце вчорашнього прильоту охороняє поліція, туди наразі заходити заборонено.

За даними тимчасового виконувача обов’язків голови КОВА Руслана Олійника, у Бучанському районі пошкоджені 27 приватних будинків та 44 автівки.

Удар балістикою по приватній виставці зброї на Київщині: останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Одну з ракет вдалося перехопити силам ППО. Влучання сталося по одному з приватних полігонів у Бучанському районі, де проходила виставка зброї, там перебували представники оборонної промисловості України.

Унаслідок атаки загинули 10 людей, близько 100 — дістали поранення.

Реклама

Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Новини партнерів