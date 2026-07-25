Удар по виставці дронів: загинув ексочільник Центру "Альфа" СБУ, який пройшов Ірак (фото)

Едуард Сіренко / © із соцмереж

Реклама

Ексочільник Центру «Альфа» СБУ Едуард Сіренко загинув під час удару Російської Федерації по виставці зброї у п’ятницю, 24 липня.

Про це пише «Фокус».

Спецпідрозділ наразі не підтвердив смерть офіцера, який воював у гарячих точках у складі українського контингенту. Серед інших, про смерть Сіренка написали представники оборонного сектору та телеведучий Олексій Мочанов.

Реклама

Про загибель Едуарда Сіренка стало відомо увечері 24 липня з серії повідомлень у мережі. Про трагічну подію одним з перших повідомив ексглава «Укрспецекспорт» та колишній співробітник Центру «Альфа» СБУ Сергій Бондарчук.

Крім того, смерть Сіренка підтвердив журналіст Станіслав Речинський. У лаконічному дописі Речинського вказано, що Сіренко загинув на виставці дронів, по якій росіяни вдарили 24 липня.

Протягом кількох годин під дописом з’явилось майже скорботних 600 реакцій. Серед інших, на трагічну подію відреагував екскомандувач малою ППО Павло Єлізаров, військовий Юрій Касьянов та інші.

Допис Станіслава Речинського / © із соцмереж

Своєю чергою Бондарчук зазначив, що чоловік загинув на полігоні. «R.I.P. Сьогодні на звітному полігоні загинув близький товариш. Співчуття родині. Едік був світлою людиною», — ідеться у дописі.

Реклама

Допис Сергія Бондарчука / © із соцмереж

Олексsй Мочанов тим часом написав слова скорботи та опублікував серію фото і відео з Едуардом Сіренком. Журналіст та телеведучий вказав рік народження загиблого — 1966, та написав, що сумуватиме за другом. «Нам тебе не вистачатиме, бро», — зазначив він.

Едуард Сіренко — український спецпризначенець, про якого 10 років тому розповіли на порталі «Української спілки ветеранів». Вказано, що він був очільником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ. У 2018 році Сіренко разом з іншими десятьма спецпризначенцями відлітав в Ірак для охорони українського посольства. Зауважується, що в Іраку було небезпечно, оскільки протягом року в Багдаді змінилось 10 начальників поліції, які гинули один за одним.

На сторінці Facebook Едуарда Сіренка, який тегнув Сергій Бондарчук, останній допис датований 2018 роком. По фото у мережі бачимо, що він цікавився мотоциклами та зброєю.

Удар балістикою по приватній виставці зброї на Київщині: останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Одну з ракет вдалося перехопити силам ППО. Влучання сталося по одному з приватних полігонів у Бучанському районі, де проходила виставка зброї, там перебували представники оборонної промисловості України.

Реклама

Унаслідок атаки загинули 10 людей, близько 100 — дістали поранення. За даними місцевої влади, було пошкоджено десятки житлових будинків, два готелі, ресторан і 34 машини.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Новини партнерів