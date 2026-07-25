Тариф на воду в Києві зросте удвічі: коли очікувати нових платіжок

Кіт п’є воду з крана / © Pexels

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У Києві незабаром суттєво зросте вартість холодного водопостачання та водовідведення. Новий тариф на рівні 63 гривні за один кубометр можуть ввести вже з 1 серпня або з 1 вересня.

Про це в ефірі програми «Київський час» заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, рішення про перегляд цін уже фактично сформоване, однак посадовці вирішили розтермінувати непопулярні кроки в часі. Підвищення тарифів на воду відклали на кінець літа або початок осені свідомо — аби воно не наклалося на липневе зростання вартості проїзду в міському транспорті та не викликало надмірного соціального напруження.

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Нині чинний тариф на воду для населення в Києві становить 30,38 грн за 1 кубометр. Таким чином, у разі затвердження нових розцінок вартість послуги для містян зросте більше ніж удвічі.

Нагадаємо, від 15 липня проїзд у всьому комунальному транспорті Києва здорожчав майже учетверо — із восьми гривень до 30. Проєкт нових тарифів столична адміністрація оприлюднила ще у травні. За цей час новина про підвищення вартості проїзду сильно збурила людей, однак офіційну петицію громадян із закликом не встановлювати такі високі ціни КМДА повністю відкинула.

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