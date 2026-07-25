Ефективніше до 242%: школяр із Київщини розробив технологію, яка рятує дрони від РЕБ

Винахідник Вадим Добровольський / © Telegram-канал UNITED24

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Українські школярі продовжують дивувати своїми технологічними рішеннями для оборони країни. 16-річний учень Сквирського академічного ліцею №2 (Білоцерківський район) Вадим Добровольський розробив спеціальний пристрій під назвою PhAInix, покликаний захищати українські безпілотники від дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє United24.

Головна особливість розробки юного винахідника полягає у здатності пристрою адаптуватися до умов радіоелектронних перешкод без участі оператора.

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Як працює PhAInix та які його результати

Під час активної дії ворожих систем придушення дрон зазвичай втрачає керування або супутниковий зв’язок. Розроблена технологія PhAInix розв’язує цю проблему:

Автоматична зміна частоти: Щойно модуль фіксує втрату сигналу чи наявність перешкод, він миттєво перемикає дрон на резервні або безпечні частоти зв’язку.

Підвищення ефективності: За результатами попередніх досліджень та випробувань, використання PhAInix підвищує ефективність виконання бойових або розвідувальних завдань безпілотником до 242%.

Завдяки такій розробці українські військові зможуть зберігати дороговартісні БПЛА та гарантувати успішне виконання місій навіть у зонах із щільним покриттям ворожого РЕБ.

Нагадаємо, 15-річний підліток із Шостки створив модель робота-розмінувальника. Він може виявляти протипіхотні та протитанкові міни. Керувати пристроєм можна дистанційно. Тож фахівець, який ним управлятиме, у разі вибуху не травмується. Крім того — робот універсальний

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