РФ вдарила по Києву: столицю охопили пожежі - подробиці (фото)

Атака на Київ 26 липня. / © ДСНС

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Армія Російської Федерації вдарила по Києву вночі проти неділі, 26 липня. Атака спричинила пожежі у трьох районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, росіяни атакували три райони Києва. Через обстріл пожежі виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах.

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У Деснянському районі згорів склад, а також десять легкових автомобілів і вантажівка на парковці. У Шевченківському зайнялася 4-поверхова відселена будівля. У Солом’янському — сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Атака на Київ — фото

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нагадаємо, після опівночі у Києві пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. За даними моніторів,, щонайменше п’ять ракет вдарили по столиці протягом кількох хвилин.

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