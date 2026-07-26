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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6290
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1 хв

РФ вдарила по Києву: столицю охопили пожежі - подробиці (фото)

Російська атака спричинила пожежі у трьох районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ 26 липня.

Атака на Київ 26 липня. / © ДСНС

Армія Російської Федерації вдарила по Києву вночі проти неділі, 26 липня. Атака спричинила пожежі у трьох районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, росіяни атакували три райони Києва. Через обстріл пожежі виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах.

У Деснянському районі згорів склад, а також десять легкових автомобілів і вантажівка на парковці. У Шевченківському зайнялася 4-поверхова відселена будівля. У Солом’янському — сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Атака на Київ — фото

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нагадаємо, після опівночі у Києві пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. За даними моніторів,, щонайменше п’ять ракет вдарили по столиці протягом кількох хвилин.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
6290
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