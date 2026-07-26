В Киеве прозвучала серия взрывов: чем ударили по столице

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, пять ракет ударили по столице в течение нескольких минут.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Ракеты двигались через Черниговскую область в направлении Киева.

По информации мониторинговых ресурсов, российские войска могли атаковать столицу ракетами из Брянска. Предварительно речь идет о ракетах, запущенных из комплекса С-400.

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Также сообщалось о возможной угрозе пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» в направлении Киева с территории Курской области РФ.

Угроза повторных пусков сохраняется. Жителей Киева и области призывают не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги.

Информация о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что днем 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевщине. По предварительным данным, в результате атаки погибли люди, десятки получили ранения. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что обстрелянный комплекс не принадлежал Силам обороны Украины.

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Ракетный удар по выставке в Киевской области — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе на Киевщине погибли 10 человек, когда российская ракета попала в выставку оружия, проведение которого во время войны недопустимо.

Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киевской области – заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.

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