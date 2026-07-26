- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 6614
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве прозвучала серия взрывов: чем ударили по столице
В Киеве прогремела серия взрывов По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, пять ракет ударили по столице за считанные минуты, в то же время сохраняется угроза повторных пусков.
В Киеве раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, пять ракет ударили по столице в течение нескольких минут.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Ракеты двигались через Черниговскую область в направлении Киева.
По информации мониторинговых ресурсов, российские войска могли атаковать столицу ракетами из Брянска. Предварительно речь идет о ракетах, запущенных из комплекса С-400.
Также сообщалось о возможной угрозе пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» в направлении Киева с территории Курской области РФ.
Угроза повторных пусков сохраняется. Жителей Киева и области призывают не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги.
Информация о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что днем 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевщине. По предварительным данным, в результате атаки погибли люди, десятки получили ранения. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что обстрелянный комплекс не принадлежал Силам обороны Украины.
Ракетный удар по выставке в Киевской области — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе на Киевщине погибли 10 человек, когда российская ракета попала в выставку оружия, проведение которого во время войны недопустимо.
Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киевской области – заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.