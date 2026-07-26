У Києві пролунала серія вибухів: чим вдарили по столиці

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними моніторингових каналів, щонайменше п’ять ракет вдарили по столиці протягом кількох хвилин.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Ракети рухалися через Чернігівську область у напрямку Києва.

За інформацією моніторингових ресурсів, російські війська могли атакувати столицю ракетами з району Брянська. Попередньо, йдеться про ракети, запущені із комплексу С-400.

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Також повідомлялося про ймовірну загрозу пусків гіперзвукової ракети «Циркон» у напрямку Києва з території Курської області РФ.

Загроза повторних пусків зберігається. Жителів Києва та області закликають не залишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги.

Інформація про наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що вдень 24 липня російські війська завдали ракетного удару по Київщині. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули люди, десятки отримали поранення. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що обстріляний комплекс не належав Силам оборони України.

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Ракетний удар по виставці на Київщині — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бучанському району на Київщині загинули 10 людей, коли російська ракета влучила у виставку зброї, проведення якої під час війни є неприпустимим.

Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по Київській області — заступниця начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України, полковник Валентина Савіцька.

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