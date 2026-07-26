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В Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку
В столице зафиксировали падение обломков в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. На места следуют экстренные службы.
В Киеве в результате падения обломков после российского удара возникли пожары в трех районах города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный жилой дом. Возгорание произошло на уровне седьмого-восьмого этажей.
В Соломенском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар на территории нежилой застройки.
В Деснянском районе горят автомобили на парковке.
Экстренные службы направляются к местам событий. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что днем 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киевщине. По предварительным данным, в результате атаки погибли люди, десятки получили ранения. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что обстрелянный комплекс не принадлежал Силам обороны Украины.
Ракетный удар по выставке в Киевской области — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бучанском районе на Киевщине погибли 10 человек, когда российская ракета попала в выставку оружия, проведение которого во время войны недопустимо.
Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киевской области – заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.