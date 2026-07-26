У Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку

Пожежа після атаки РФ / © фото з соцмереж

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У Києві внаслідок падіння уламків після російського удару виникли пожежі у трьох районах міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок. Загоряння сталося на рівні сьомого-восьмого поверхів.

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У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

У Деснянському районі горять автомобілі на парковці.

Екстрені служби прямують до місць подій. Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Раніше повідомлялося, що вдень 24 липня російські війська завдали ракетного удару по Київщині. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули люди, десятки отримали поранення. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що обстріляний комплекс не належав Силам оборони України.

Ракетний удар по виставці на Київщині — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бучанському району на Київщині загинули 10 людей, коли російська ракета влучила у виставку зброї, проведення якої під час війни є неприпустимим.

Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по Київській області — заступниця начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України, полковник Валентина Савіцька.

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