Атака по Киеву 26 июля

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В ночь на 26 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела возникли пожары в трех районах, пылали автомобили. Есть потерпевшие.

Все, что известно о последствиях российского удара, читайте в материале ТСН.ua.

Чем Россия могла атаковать

После полуночи в Киеве раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Ракеты летели через Черниговскую область в направлении Киева.

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По информации мониторинговых каналов, российские войска могли атаковать столицу ракетами из Брянска. Предварительно речь идет о ракетах, запущенных из комплекса С-400. По предварительным данным мониторинговых ресурсов, по меньшей мере, пять ракет ударили по столице в течение нескольких минут. По состоянию на утро официальной информации от Воздушных сил нет.

Где пылало из-за баллистического удара — последствия

По информации спасателей, в результате вражеских обстрелов произошли пожары в трех районах:

Деснянском,

Шевченковском,

Соломенском районе Киева.

Деснянский район: ликвидировано возгорание складского здания на площади 150 кв. м, 10 легковых и 1 грузовой автомобиль на парковке.

Шевченковский район: в результате попадания произошло возгорание в 4-этажном отселенном здании.

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Соломенский район: возгорание и разрушение в нежилом здании.

В ГСЧС Украины уточнили, что все пожары ликвидированы.

Во время удара по Киеву есть пострадавшие

По состоянию на 9 утра стало известно о пострадавших из-за российского удара. По данным местных властей, пострадали трое жителей столицы, один госпитализирован.

«В результате атаки врага на столицу пострадали трое жителей Киева. Одного из них медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно», — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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РФ атаковала Украину баллистикой и дронами

По информации Воздушных сил, с 18:00 25 июля враг атаковал украинские города:

управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с воздушного пространства над акваторией Черного моря,

7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, районы пуска — Брянская, Курская, Воронежская обл., рф.,

и 136 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ — Донецк, Гвардейское, ТОТ АР Крым.

«По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена ​​одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 104 вражеские БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и югов других типов страны», — говорится в заявлении ПС.

К сожалению, произошло попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Фото и видео последствий ракетного удара по Киеву

© Управление ГСЧС Киева

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