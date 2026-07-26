"Почти все лежали на земле": военный описал первые минуты после российской атаки под Киевом

Атака на выставку оружия под Киевом

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Военный Геннадий Синцов присутствовал на выставке оружия под Киевом 24 июля, куда прилетели российские баллистические ракеты. Мужчина чудом выжил и поделился всем, что видел в момент российской зверской атаки.

Об этом он написал в Facebook.

Что происходило после российской атаки на выставку оружия

Военнослужащий Геннадий Синцов рассказал, как ему удалось пережить российский удар:

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«Я был там лично. Чудом уцелел и вывез на своем авто тяжелораненого товарища», — пишет военный.

Мужчина добавил, что информацию об этом мероприятии имел давно, и вместе с коллегами военные должны были быть представлены большей командой, но не сошлось организационно. Так что вместе с Геннадием не было большой команды инструкторов.

«Смс с местом проведения получил в личные сообщения поздно вечером в четверг», — говорит мужчина.

Синцов прибыл на локацию около 10:25 и зарегистрировался за 10 минут до того, как вместе с товарищем осмотрел экспозицию. Участники ждали начала события, которое задерживалось из-за регистрации.

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«От трассы до непосредственного места ехать несколько сотен метров по очень узкой дороге в лесу. Это место активного отдыха, просто частный тир. Парковка тира оборудована на нескольких уровнях. На верхнем можно было оставить авто, а на нижнем — проходило мероприятие».

Геннадий успел зарегистрироваться в 10:35 и пройтись с товарищем по палаткам своих знакомых.

«Где-то в 11:15-11:20, я подошел к организаторам и спросил, когда начало, мне сказали, что после того, как все пройдут офлайн-регистрацию. Возле палатки регистрации в то время было около 30–40 человек. Видел, что писали, что на мероприятии участвовало около 300 участников. Это не так. Думаю, что всего на момент взрывов, непосредственно на мероприятии, было 100–150 участников и организаторов. Все остальные были в тире, где проходили какие-то соревнования по стрельбе».

После разговора с организатором мужчина подошел к своему товарищу и начались сильные взрывы. По словам Геннадия, два сильных взрыва прогремели прямо возле него.

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«Сирену я не слышал. Работала ли связь, я не знаю. Мы говорили, в телефон не смотрел. От взрывов я пригнулся и повернулся посмотреть на площадку, где стояли палатки. Практически все лежали на земле. Словно кто-то стукнул кулаком по шахматной доске. Многие кричали от боли. Из одной из палаток что-то большое выпало и горело», — делится Геннадий.

Его товарищ лежал на земле лицом вниз. Геннадий подумал, что его друг сориентировался и упал на землю. У Геннадия сразу же появился страх, что может прилететь еще раз и прямо в то место, где он стоит.

«Начал кричать товарищу, что надо отсюда куда-то бежать. Одновременно кому-то кричал, есть ли здесь убежище. Кто-то пробежал рядом и показал рукой в сторону — где-то там. Это все мгновения. Друг не вставал. Я склонился над ним и перевернул его. Он держался руками за живот с левой стороны, а между пальцами вылезали кишки», — делится мужчина.

Геннадий боялся следующих прилетов, поэтому начал тянуть друга за ноги в здание, возле которого они были. Позже кто-то с этим помог.

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«Максимально прижал его рукой дыру в животе, я сказал ему, что сейчас пригоню авто. В любой момент могла быть очередная ракета — ждать нельзя. Поскольку раненых вокруг было много, понял, что врачи до нас доберутся нескоро. В голове было две мысли: ранение в живот — это тяжелое ранение и то, что сейчас точно будет еще прилет».

Когда Геннадий бежал через площадку, где проходило мероприятие, над головой услышал еще один взрыв. Между первыми двумя взрывами и третьим взрывом прошло около 5 минут. Когда Геннадий добежал до машины, заднего стекла у нее уже не было, а лобовое — было разбито. Мужчина постоянно ждал следующих ударов. Смог завести автомобиль и спуститься вниз.

«Друга затянули немного глубже, чем-то прикрыли дыру в животе. Подбежал и попросил, чтобы помогли затащить его в машину. Нас было 4-5, все вместе положили его на заднее сиденье, и я поехал. Товарищ был в сознании, я ему постоянно что-то кричал, типа: „Потерпи, мы сейчас. Держи крепче руки“. Оборачивал к нему голову, он просто держал кишки руками. Останавливаться не было времени. Потом я уже понял, что у него было внутреннее кровотечение, и кровь выдавливала внутренности наружу».

По дороге Геннадий видел многих людей в крови. Машины останавливались и подбирали их. Когда военный проезжал к выходу, давки еще не было.

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Друга Геннадия Синцова оперировали около шести часов. Состояние его тяжелое, ведь он потерял много крови. Однако мужчина будет жить.

Что известно об ударе по выставке оружия

Напомним, россияне нанесли баллистический удар по частному спорткомплексу в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка дронов и военной техники «Критически защищено».

В результате атаки по меньшей мере 10 человек погибли, еще около 100 получили ранения, а также были повреждены десятки частных домов и автомобилей. По факту трагедии открыты уголовные производства по военному преступлению РФ и служебной халатности организаторов, ведь информация о мероприятии могла быть известна заранее.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хотя главной причиной является российский террор, проведение подобных публичных мероприятий со скоплением людей возле жилых домов во время войны недопустимо.

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Также он призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку, по данным разведки, россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине в ближайшее время.

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