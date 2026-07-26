ЖК утонул в густом дыму: что произошло на левом берегу Киева (видео)

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Утром 26 июля жилой комплекс «Каховская» в Киеве окутал густой дым. Возле ЖК произошел пожар в частном доме.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

«Это левый берег, вблизи ЖК „Каховское“, — рассказала она.

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В соцсети опубликовали видео, на котором виден сильный пожар частного дома, расположенного недалеко от жилого комплекса. Густой белый дым охватил многоэтажки. Также на кадрах слышны сирены спасательных машин.

На месте пожара работают спасатели. Детали пожара уточняются.

© ТСН

По словам соседей, дом, где вспыхнул пожар, долго стоял пустым, а последние пол года там жили бездомные, говорится в сюжете Киев24.

Пожар составляет 70 квадратных метров. По словам журналистки, она не связана с ночной атакой.

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Спасатели работают на месте пожара, разбирают кровлю и проливают скрытые очаги тления, чтобы не допустить повторного возгорания.

Атака РФ по Киеву — что известно

Напомним, в Киеве вспыхнули пожары из-за российской атаки. В ночь на 26 июля РФ атаковала столицу баллистическими ракетами. Последствия атаки фиксируют в трех районах: возникли пожары и горели автомобили.

Утром городской голова Виталий Кличко сообщил о жертвах из-за российской баллистической атаки на Киев. По его данным, пострадали три человека.

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